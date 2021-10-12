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عربي-دولي
"البنتاغون": الحكومة تحاول خفض تكلفة تطوير الأسلحة فرط الصوتية
Lebanon 24
12-10-2021
|
15:56
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أكدت هايدي شو مساعدة وزير الدفاع الأميركي، والمسؤولة عن مشاريع البحث والتطوير، أن السلطات الأميركية تتخذ إجراءات لخفض تكلفة صنع الأسلحة فرط الصوتية.
وقالت: "نحتاج إلى معرفة كيفية جعل الأسلحة فرط الصوتية في المتناول".
وأشارت شو إلى أن "المجمع الصناعي العسكري في البلاد يجب أن يركز على هذه المهمة"، مشددة على أن "تكلفة هذه التطورات قد تنخفض مع زيادة حجم المشتريات المقابلة من قبل البنتاغون".
وذكرت في مقابلة نشرت الاثنين، أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمحاولة اكتشاف كيف يمكن للولايات المتحدة تطوير أسلحة فرط صوتية، وبأسعار معقولة".
وأوضحت أن "جزءاً من المشكلة هو ما إذا كان لدينا المواد المناسبة، وما إذا كانت هناك شركات يمكنها توفير ذلك".
واعترفت شو بأن "البنتاغون سيقلل من عدد المشاريع الممولة في هذا المجال من أجل التركيز على أكثر المشاريع الواعدة".
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