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عربي-دولي
سوريا تدين قرار الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية
Lebanon 24
12-10-2021
|
22:23
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دانت سوريا بشدة "القرار الجائر للاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه"، وفق مصدر رسمي في وزارة الخارجية.
وقال المصدر: "هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا، وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية وخاصة بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول المعادية لسوريا، ومحاولاتها المستمرة تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية".
وأضاف المصدر: "سوريا تؤكد مجددا أن المحاولات اليائسة للاستمرار باستهدافها مآلها الفشل الذريع وتظهر حالة الانفصال عن الواقع، وهي لن تزيد سوريا إلا المزيد من الإصرار للدفاع عن سيادتها ومصالحها ومنع أي تدخل بشؤونها".
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