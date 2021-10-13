28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بعد الانتخابات.. الصدر يحذر من "ما لا يحمد عقباه"
Lebanon 24
13-10-2021
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية.
وقال الصدر في تغريدة له على منصة تويتر، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، الثلاثاء: "ليس من المهم من يكون الفائز في هذه الانتخابات بل المهم كل المهم هو الشعب العراقي من الناحية الخدمية والأمنية وما شاكل ذلك".
ودعا الصدر الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية، والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه.
وكانت النتائج الأولية شبه الرسمية للانتخابات التي جرت الأحد في العراق، أسفرت عن هزيمة مدوية للأحزاب والقوى والشخصيات التي تعتبر نفسها الأجنحة السياسية لفصائل الحشد الشعبي والتنظيمات المسلحة الموالية لإيران، وكشفت تراجعا كبيرا في مقاعد البرلمان التي حصلت عليها أذرع طهران، من دون حتى تحقيق الحد الأدنى الذي كانت تتوقعه.
فتحالف الفتح الذي يتزعمه القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري لم يحصل إلا على 14 مقعدا برلمانيا، بعد 48 مقعدا في التشكيلة البرلمانية السابقة، فيما حصلت قائمة "العقد الوطني" التي كان يقودها رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على 4 مقاعد فقط، أما قائمة "حقوق" المدعومة من كتائب حزب الله العراقية، أكثر فصائل الحشد تشددا، فلم تحصل إلا على مقعد برلماني واحد.
وأعلن العامري في تصريح مقتضب رفضه للنتائج الأولية للانتخابات، بعدما وصفها بأنها "مفبركة"، معلنا السعي بـ"كل ما هو ممكن لإلغاء هذه النتائج".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
14:00 | 2021-10-12
12/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
14:09 | 2021-10-12
12/10/2021 02:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
08:26 | 2021-10-12
12/10/2021 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج ملوك الكاريزما.. الأسد يبهر الناس بذكائه فمن البقية؟
Lebanon 24
4 أبراج ملوك الكاريزما.. الأسد يبهر الناس بذكائه فمن البقية؟
09:00 | 2021-10-12
12/10/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يستمر بالارتفاع
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يستمر بالارتفاع
13:42 | 2021-10-12
12/10/2021 01:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2021-10-13
كينيا ترفض قرار محكمة العدل بشأن نزاعها مع الصومال
03:30 | 2021-10-13
نيويورك تايمز: هل بات ممكناً إعادة توحيد سوريا؟
03:30 | 2021-10-13
"تعقبوه لشهور"... تركيا ساعدت العراق في اعتقال "نائب" البغدادي
03:00 | 2021-10-13
واشنطن تصر على إجراء في القدس "يغضب إسرائيل"!
02:38 | 2021-10-13
في هذا البلد الأوروبي.. السماح لولية العهد بالزواج من امرأة!
02:30 | 2021-10-13
محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة سنتين
فيديو
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
13/10/2021 11:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
13/10/2021 11:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
13/10/2021 11:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact