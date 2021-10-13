لجنة سودانية تحقق في منع مسؤولين من السفر

قال مسؤول سوداني رفيع لـ"سكاي نيوز عربية"، ليلة الأربعاء، إن لجنة مكونة من الحكومة والمخابرات تحقق في منع 11 مسؤولا من السفر.وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن جهات أمنية حاولت منع مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع من السفر، قبل أن تتراجع عن قرارها.ومنذ أكثر من شهر، يعيش السودان انقساما سياسيا كبيرا في ظل اتهام المكون العسكري بالسعي لخرق الوثيقة الدستورية ودعم مجموعة من الأحزاب والشخصيات لتشكيل حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة.وتفاقمت الأزمة بين طرفي الحكومة الانتقالية في السودان وسط تقارير عن فشل ثلاث مبادرات قادتها شخصيات سياسية نهاية الأسبوع الماضي لإقناع الشقين المدني والعسكري بالجلوس معا لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه البلاد.