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سوليفان يدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن التصعيد

Lebanon 24
13-10-2021 | 07:30
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دعا مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، كوريا الشمالية إلى الدخول في مفاوضات مستدامة لنز ع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وحث سوليفان في بيان، الثلاثاء، بيونغ يانغ على التوقف عن الأعمال التصعيدية. 

أتت تصريحات سوليفان بعد لقاء جمعه بنظيره الكوري الجنوبي، سوه هون، أكد فيه الجانبان "على الدور المهم للتحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (الجنوبية) باعتباره الركيزة الأساسية للسلام والازدهار والأمن في شمال شرق آسيا والإندوباسيفيك (منطقة الهندي-الهادي)"

ودعا الجانبان كوريا الشمالية إلى الدخول في دبلوماسية جادة ومستدامة من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل. 

وشدد سوليفان على ضرورة امتناع بيونغ يانغ عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، مؤكدا "من جديد دعم الولايات المتحدة للحوار والتعاون بين الكوريتين". 
 
المصدر: الحرة
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