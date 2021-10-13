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وضع يده على فمه: سعال بوتين لا يتوقف.. ويثير التساؤلات في روسيا! (صور)

Lebanon 24
13-10-2021 | 01:38
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتوقف عن السعال في اجتماع افتراضي مع وزراء في حكومته، الأمر الذي أثار تساؤلات حول احتمال إصابته بفيروس كورونا.

 

ورصد شريط فيديو بوتين وهو يسعل مرارا أثناء الاجتماع الرسمي، واضطر الرئيس الروسي لوضع يده على فمه مع تتالي السعال، في وقت كان الوزراء يدلون بدلوهم في الاجتماع.

 

ولفت سعال بوتين المتواصل انتباه الوزراء المشاركين في الاجتماع، وقالت مسؤولة روسية لبوتن إنها وزملائها قلقون عليه، ليرد عليها: "لا تقلقي، فكل شيء على ما يرام".

 

 
 

وقال إنه "يجري فحوصا يومية ليس فقط لفيروس لكورونا، بل لأمراض أخرى، لذلك يبدو كل شي جيدا".

 

وأعرب عن اعتقاده أن الأمر مرده ممارسته للتمارين الرياضية في الهواء الطلق، الذي يتصف بالبرودة في هذه الفترة من السنة في روسيا.

 

ومما زاد من التكهنات باحمتال إصابة بوتن بفيروس كورونا هو انسحابه من اجتماع مقرر لمجموعة العشرين، أمس الثلاثاء، خصص لأفغانستان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وفي مواجهة هذه التكهنات، قلل بوتين (69 عاما) من المخاوف الصحية، مؤكدا أن مناعته قوية، مبررا غيابه عن اجتماع قمة العشرين، بسبب ازدحام في جدول الأعمال.

 

وفي أيلول الماضي، دخل بوتين في حجر صحي لمدة أسبوعين، بعد ثبوت إصابة بعض مساعديه المقربين بفيروس كورونا.

 

المصدر: سكاي نيوز
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