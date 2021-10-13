نيويورك تايمز: هل بات ممكناً إعادة توحيد سوريا؟

لا تزال سوريا تصارع تداعيات الحرب الأهلية، فشعبها غارق في الفقر، ولا يزال ملايين اللاجئين في الدول المجاورة يخشون العودة إلى ديارهم، وما زالت مساحات شاسعة من الأراضي خارجة عن سيطرة الدولة. لكن هناك شعور في كل أنحاء الشرق الأوسط من أنه قد تم إعادة دمج الرئيس السوري بشار الأسد في السياسة الإقليمية.بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وبحسب التفكير السائد، بما أن الحرب لم تعد مستعرة والأسد لا يزال في منصبه، لذلك ربما حان الوقت لسوريا لإعادة الاتصال بجيرانها.فبعد عشر سنوات من اندلاع الحرب الأهلية بانتفاضة ضد الأسد، يتساءل الكثير من السوريين عما إذا كان ممكنا إعادة توحيد البلاد.على الرغم من انتصاره الواضح في الحرب الأهلية، فإن قبضة الأسد على السلطة غالباً ما تكون ضعيفة حتى في المناطق التي يسيطر عليها.من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، لا يستطيع الأسد توسيع قيادته لتشمل الحدود الشمالية لبلاده مع تركيا أو الجزء الكبير من حدودها الشرقية مع العراق دون ضرب خطوط الجبهة المعادية. ويُدار شمال غرب سوريا من قبل جهاديين مرتبطين سابقًا بالقاعدة الذين يبذلون جهدًا أكبر في محاولة فتح خط مع الدول الغربية أكثر مما يبذلونه مع الأسد.يسيطر المتمردون المدعومون من تركيا على مناطق أخرى على طول الحدود، حيث أدت العملة التركية إلى إزاحة الليرة السورية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير.وتدير القوات التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة الشمال الشرقي حيث يوجد معظم نفط سوريا وجزء كبير من أراضيها الزراعية. وفشلت جولات المحادثات حول إعادة ربط الأراضي بدمشق.واعتمد الأسد، بحسب الصحيفة، بشكل كبير على روسيا وإيران لصد المتمردين، والآن يتطلع كلا البلدين إلى اقتصاده للحصول على فرص لاسترداد استثماراتهم. لكن الاقتصاد ضعيف لدرجة أن رجال الأعمال يغلقون أبوابهم.تخلت القوى الدولية إلى حد كبير عن السعي لتحقيق السلام من خلال الدبلوماسية، ويعترف الكثيرون بأن 10 سنوات من الحرب والعقوبات ومحادثات السلام قد فشلت في الحصول على تنازلات من الأسد.وقال كرم الشعار، مدير الأبحاث في مركز العمليات والسياسة وهو معهد أبحاث في جنوب تركيا، إنه نظرًا لأنه قاوم التسوية حتى الآن، فمن المحتمل ألا يبدأ الآن.وتابع قائلاً: "صانعو السياسة الغربيون لا يقدرون ما يطلبون من بشار الأسد أن يفعله" عندما يتحدثون عن دمج المعارضة في حكومته.وأضاف: "إذا خرج بشار الأسد من منصبه في أي وقت، فهو يعلم أنه سيكون هناك الآلاف من الناس يلاحقونه".ومع ذلك، فإن تحركات جيران سوريا للاقتراب من الأسد تعكس بأنه يجب نبذ تآكل الشعور عندما تكون هناك العديد من المشاكل الأخرى في المنطقة.ومن المفترض أن ينقل خط الأنابيب الذي دعمته الولايات المتحدة الغاز المصري من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، حيث تسبب الانهيار الاقتصادي في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. على الرغم من العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، تدعم الولايات المتحدة الخطة، جزئياً للتنافس مع جهود جماعة حزب الله لجلب الوقود الخاضع للعقوبات من إيران.في سعي لإنعاش اقتصاده المتعثر، أعاد الأردن فتح حدوده مع سوريا للتجارة واستضاف مؤخرًا وزير الدفاع السوري لإجراء محادثات أمنية. وتحدث الملك عبد الله الثاني، الذي دعا الأسد إلى التنحي في 2011، مع الرئيس السوري الأسبوع الماضي لمناقشة العلاقات بين "الدول الشقيقة وسبل تعزيز التعاون بينها"، بحسب الديوان الملكي الأردني.لقد أسقطت دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معارضتها للأسد واستقطبت فرصًا استثمارية. لكن الأموال لم تجن، إلى حد كبير بسبب العقوبات الأميركية.اتبعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نهجًا أقل عدوانية تجاه الأسد من الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن إدارة بايدن ما زالت تثني شركاءها العرب عن تطبيع العلاقات.في مقابلة ، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إنه كان من الواضح أن الأسد قد نجا وأن العقوبات لم تسفر عن تنازلات قليلة، لذلك فضلت الإدارة التركيز على قضايا أخرى، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتخفيف الضائقة الاقتصادية في الولايات المتحدة والحد من النفوذ الايراني.وقال المسؤول، الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته بموجب البروتوكولات الحكومية، إن الولايات المتحدة ترغب في صفقة الغاز، التي لا تزال تفاصيلها قيد الإعداد، لتجنب فرض عقوبات وتوفير الحد الأدنى من الفوائد للأسد.وقال: "نقول علناً للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، "لا تذهبوا لبناء مراكز تسوق. لا تقوموا بإلغاء تجميد أصول بشار. لا تمنحوا الحكومة في سوريا الوصول إلى أي نوع من الإيرادات لإعادة البناء أو إعادة الإعمار".وتابع قائلاً: "لكن الولايات المتحدة سمحت بالتهاون في قضايا مثل توفير الكهرباء للبنان وبعض أنواع المساعدات داخل سوريا، على أمل وجود "سياسة إنسانية معقولة".