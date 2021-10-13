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عربي-دولي
مقتل جندي فرنسي من قوة برخان في حادث عرضي في مالي
Lebanon 24
13-10-2021
|
09:22
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أعلنت قوة برخان، اليوم، مقتل جندي فرنسي من عمليتها لمكافحة المتطرفين في حادث عرضي أمس في قاعدة تمبكتو في مالي، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقالت القوة، في بيان إن "ضابط الصف أدريان كيلان الميكانيكي البالغ من العمر 29 عاما من الفوج الرابع لغاب كان يقوم بصيانة شاحنة وأصيب بجروح خطيرة بسبب إمالة كابينة هذه الشاحنة أثناء تصليحه محرك الآلية".
وأضافت أنه على رغم من المحاولات الفورية لرجال للإنقاذ في المكان "لم يتمكنوا من إنعاشه وتوفي متأثرا بجروحه"، موضحة أن تحقيقا يجري لتحديد الظروف "الدقيقة للحادث".
وكيلان أعزب، وهو سابع جندي فرنسي يموت في حادث عرضي في منطقة الساحل منذ 2013 في العمليات المناهضة للمتطرفين في قوة سرفال ثم برخان.
وقتل 52 جنديا في عمليات قتالية خلال الفترة نفسها.
وقالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي في تغريدة على تويتر "أحيي التزامه وأكرم لذكراه".
وأعرب الجنرال رئيس أركان الجيش بيار شيل، والمتحدث باسم الحكومة غابريال أتال، عن "حزنهما الشديد" اليوم.
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