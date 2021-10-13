تركيا ترفع "نبرة الغضب".. وتدين أميركا وروسيا بهجمات سوريا

حمل وزير الخارجية التركي واشنطن وموسكو، مسؤولية الهجمات التي شنت على القوات التركية في سوريا مؤخرًا، من قبل الوحدات الكردية.



وتأتي تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، بعد مقتل 6 أشخاص بينهم مدنيون، الإثنين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في شمال سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الإثنين، استعداده "لاتخاذ الاجراءات اللازمة" للقضاء سريعًا على التهديدات ضد قواته، بعد الهجمات الأخيرة التي شنت ضدها في شمال سوريا.