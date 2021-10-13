عربي-دولي

بوتين: أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ما قلت

Lebanon 24
13-10-2021 | 10:38
A-
A+
Doc-P-874678-637697436239000980.jpg
Doc-P-874678-637697436239000980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته بالجلسة العالمة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي، ملاحظة لمذيعة قناة "سي إن بي سي" هيدلي جامبل، التي كانت تدير الجلسة العامة للمنتدى .

سألت الصحفية الأميركية الرئيس الروسي أسئلة تتعلق بإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، بدوره أجاب بوتين على سؤال الصحفية، لكن عندما كررت السؤال لفت الرئيس الانتباه إلى حقيقة أن هيدلي جامبل على ما يبدو لا تصغي إلى ما يقوله.

ومازح الرئيس الروسي المذيعة قائلا: قال: "أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ما قلت سوف أكرر الجواب مرة أخرى. لا أحد يريد الإصغاء أو الاستماع فقط يريدون توجيه الاتهامات لروسيا".

وأكد بوتين على أن روسيا تلتزم بعقود الغاز المبرمة مع أوروبا كما أنها تعمل على زيادة إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا، ونفى أن تكون موسكو تستخدم الطاقة كسلاح، معتبرا أن تصريحات من هذا النوع لها دوافع سياسية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-10-13
14:30 | 2021-10-13
14:00 | 2021-10-13
13:30 | 2021-10-13
13:00 | 2021-10-13
12:30 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website