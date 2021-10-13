عربي-دولي

السيسي يشكر دولة أوروبية كانت من أول الداعمين لمصر

Lebanon 24
13-10-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-874682-637697440895594866.jpg
Doc-P-874682-637697440895594866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشكر، اليوم الأربعاء، لرئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، على دعوته للمشاركة في فعاليات قمة "فيشغراد"، والتي اعقبها عقد مباحثات ثنائية وصفها بأنها "دائما ما تكون مثمرة في كل المجالات".

وأعرب الرئيس السيسي خلال مؤتمر مشترك، عقب مباحثات بينهما في بودابست، اليوم الأربعاء، عن تقديره لرئيس الوزراء المجري، لرؤيته وإدارته وتفهمه الأمور في المنطقة وفي شرق المتوسط.
 
وقال إن الحكومة المجرية قدمت الدعم مبكرا، ووثقت في قدرة مصر على تجاوز الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد في 2011 و2012 و2013، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية.

شارك الرئيس المصري، الثلاثاء، في تجمع قمة فيشغراد، والذي يضم كل من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، والذي وصفته القاهرة بأنه محفل رئاسي تهتم مصر كثيرا بدورية انعقاده، للمساهمة في الارتقاء بالتنسيق والتعاون بين مصر ودول هذا التجمع الأوروبي المهم.

وخلال فعاليات القمة بالأمس، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث السيسي في ملفات مختلفة، على رأسها مشكلة الهجرة في أفريقيا وحقوق الإنسان في بلاده.

وقال السيسي إن مصر استقبلت 6 ملايين مواطن من أفريقيا ودول أخرى، موضحا أن القاهرة تعتبرهم "ضيوفا" وليسوا "لاجئين"، قائلا: "ماعندناش معسكرات لاجئين، وبيعيشوا زي ما المصريين ما بيعيشوا.. بيتعلموا في مدارسنا وبيتعالجوا في مستشفياتنا، حتى اللقاحات".

وتساءل السيسي خلال القمة، التي انعقدت في العاصمة المجربة بودابست، عن استعداد أوروبا لنقل جزء من صناعتها وتوطينه في مصر، وتوفير فرص عمل للشباب.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-13
16:00 | 2021-10-13
15:00 | 2021-10-13
14:30 | 2021-10-13
14:00 | 2021-10-13
13:30 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website