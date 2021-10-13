25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الجزائر ترفض المشاركة في مفاوضات الصحراء الغربية
Lebanon 24
13-10-2021
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الجزائر عدم رغبتها بالمشاركة في أي موائد مستديرة حول وضع الصحراء الغربية، لأنها ليست طرفًا في النزاع.
وصف مبعوث الجزائر الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، عمار بلاني، تصريحات المغرب بخصوص منطقة كركرات الصحراوية بـ"التافهة" و"غير المسؤولة"، داعيا مجلس الأمن الأممي إلى "تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية" من أجل ضمان الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأشار الدبلوماسي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن "القيادة كانت حاضرة في مفاوضات سابقة لحل الأراضي المتنازع عليها. لكن الرباط عرضت دولة الجوار على أنها جانب من المواجهة المسلحة، رغم أن جميع قرارات مجلس الأمن تشير إلى أن المشاركين في الصراع هما المغرب وجبهة البوليساريو".
وقال عمار بلاني: "نسخة الموائد المستديرة التي دعا إليها النظام المغربي لمناقشة مشكلة الصحراء الغربية بمشاركة الجزائر عفا عليها الزمن".
وتعد مشكلة الصحراء الغربية أهم المشاكل المطروحة على الساحة السياسية لدول المغرب العربي على وجه الخصوص؛ وتعد واحدة من أهم الأسباب الرئيسية في توتر العلاقات المغربية - الجزائرية.
وتسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.
ويقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرر، في 6 تشرين الأول الجاري، تعيين الدبلوماسي السويدي، ستيفان دي مستورا، مبعوثا أمميا إلى الصحراء الغربية.
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
Lebanon 24
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
01:40 | 2021-10-13
13/10/2021 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-13
13/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يحذر
Lebanon 24
بري يحذر
23:32 | 2021-10-12
12/10/2021 11:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
09:30 | 2021-10-13
13/10/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيادة كبيرة على البنزين"...كم بلغت أسعار المحروقات هذا الأسبوع؟
Lebanon 24
"زيادة كبيرة على البنزين"...كم بلغت أسعار المحروقات هذا الأسبوع؟
00:13 | 2021-10-13
13/10/2021 12:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2021-10-13
"طالبان" تحذر من موجة مهاجرين جديدة
15:30 | 2021-10-13
السيسي يشكر دولة أوروبية كانت من أول الداعمين لمصر
15:00 | 2021-10-13
في حادث مروع...قطار يدهس 4 أشخاص في فرنسا
14:30 | 2021-10-13
كوريا الشمالية تواجه "خطر المجاعة"
14:00 | 2021-10-13
بـ"سياسة خطوة خطوة".. رؤية أردنية لحل الأزمة السورية
13:30 | 2021-10-13
بعدما انتقد الانسحاب من أفغانستان...هذا ما يسعى إليه الضابط الأميركي
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
14/10/2021 01:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
14/10/2021 01:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
14/10/2021 01:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact