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عربي-دولي
مقتل جندي سوري في قصف جوي إسرائيلي على تدمر
Lebanon 24
13-10-2021
|
19:29
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قتل جندي سوري وأصيب ثلاثة آخرون بجروح ليل أمس الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنّه "نحو الساعة 23.34 (20.34 توقيت غرينتش)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، مما أدى إلى استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".
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