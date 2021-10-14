عربي-دولي

قتلى في هجمات بالقوس والسهام بالنرويج.. والشرطة تحقق

Lebanon 24
14-10-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-874809-637697900576559885.jpg
Doc-P-874809-637697900576559885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون في هجمات شنها رجل باستخدام قوم وسهام قرب العاصمة النرويجية أوسلو، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء، مؤكدة اعتقال لمهاجم.


وقال المسؤول في الشرطة النرويجية، آيفين آس، خلال مؤتمر صحافي: "للأسف بوسعي أن أؤكّد أنّ خمسة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح"، في هجمات نفذها رجل باستخدام قوس وسهام في بلدة كونغسبرغ.

وأضاف أنّ الجريحين نقلا إلى قسم العناية الفائقة، لكنّ حياتهما ليست في خطر، موضحا أنّ أحد الجريحين شرطي كان خارج دوام عمله يتبضّع داخل متجر، في أحد المواقع العديدة التي استهدف فيها المهاجم ضحاياه.

وبحسب الشرطة النرويجية، سار المهاجم في أنحاء المدينة وهو يطلق سهاما من قوس على المارة. واعتقل لاحقا، ويجري التحقيق في الدوافع وراء الهجوم.
وأكدت الشرطة أنها ستحقق في ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا. وقال آس، للصحفيين: "من الطبيعي أن ندرس ما إذا كان هذا عملا إرهابيا".

وأضاف قائد الشرطة: "تم اعتقال الرجل... طبقا للمعلومات المتوافرة لدينا الآن قام هذا الشخص بتلك الأفعال منفردا".

وذكرت الشرطة النرويجية أن الهجمات نفذت "على منطقة واسعة" من المدينة التي تقع في جنوب شرقي البلاد، والتي يقطنها 28 ألف نسمة.

وقالت وزارة العدل والأمن العام، إن الوزيرة مونيكا مايلاند، تلقت أحدث المعلومات حول الهجمات وتتابع الموقف لحظة بلحظة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2021-10-14
03:00 | 2021-10-14
02:30 | 2021-10-14
02:07 | 2021-10-14
02:00 | 2021-10-14
01:30 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website