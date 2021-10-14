قتلى في هجمات بالقوس والسهام بالنرويج.. والشرطة تحقق

قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون في هجمات شنها رجل باستخدام قوم وسهام قرب العاصمة النرويجية أوسلو، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء، مؤكدة اعتقال لمهاجم.وقال المسؤول في الشرطة النرويجية، آيفين آس، خلال مؤتمر صحافي: "للأسف بوسعي أن أؤكّد أنّ خمسة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح"، في هجمات نفذها رجل باستخدام قوس وسهام في بلدة كونغسبرغ.وأضاف أنّ الجريحين نقلا إلى قسم العناية الفائقة، لكنّ حياتهما ليست في خطر، موضحا أنّ أحد الجريحين شرطي كان خارج دوام عمله يتبضّع داخل متجر، في أحد المواقع العديدة التي استهدف فيها المهاجم ضحاياه.وبحسب الشرطة النرويجية، سار المهاجم في أنحاء المدينة وهو يطلق سهاما من قوس على المارة. واعتقل لاحقا، ويجري التحقيق في الدوافع وراء الهجوم.