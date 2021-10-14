عربي-دولي

غراتسيانو يحذر من مخاطر تحول افغانستان إلى "دولة فاشلة"

Lebanon 24
14-10-2021 | 02:30
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حذر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال كلاوديو غراتسيانو، من المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن تحول أفغانستان إلى "دولة فاشلة".

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين حول الأزمة الأفغانية، قال الجنرال غراتسيانو إن "أفغانستان عرضة لخطر الانهيار المفاجئ بسبب ركود الاقتصاد ونقص السيولة ومستويات الفقر والأمية".

وأضاف: "كمجتمع دولي لا يمكننا تحمل تحول أفغانستان إلى دولة فاشلة، لأن هذا من شأنه إعادة إحياء الخطر القائم دائما لتنظيم القاعدة وتنامي النفوذ المتزايد لداعش- فرع خراسان في المنطقة".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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