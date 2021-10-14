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عربي-دولي
المفوض الأوروبي المكلف بنووي إيران يتوجه إلى طهران
Lebanon 24
14-10-2021
|
07:30
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أكدت إيران أنها ستستقبل الأسبوع الجاري مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي، الإسباني انريكي مورا.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، للصحفيين مساء أمس الثلاثاء أن مورا، وهو مساعد المفوض السامي للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سيصل طهران غدا الخميس، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في سياق المشاورات بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها العلاقات الثنائية وأفغانستان والاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ولفت المتحدث إلى أن المشاورات والاتصالات بين الجانبين لم تنقطع ابدا وتتواصل حول مختلف القضايا.
ويأتي ذلك في ظل إعلان خطيب زاده أن إيران تطالب الدول الأوروبية بتقديم "ضمانات كاملة" بأنه لن ينتهك أي طرف هذه المرة الاتفاق النووي، وذلك وسط توقعات باستئناف المحادثات الجارية في فيينا في مسعى لإحياء الصفقة التي أصبحت على وشك الانهيار نتيجة انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها من جانب واحد عام 2018.
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