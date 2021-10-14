عربي-دولي

بلينكن ولابيد يناقشان "إيران وسوريا وأمن إسرائيل"

Lebanon 24
14-10-2021 | 04:00
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التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد ظهر الأربعاء، في واشنطن، نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، بعد لقاء ثلاثي جمع بلينكن ولابيد ووزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن بلينكن ناقش مع لابيد مجموعة من القضايا بما في ذلك إيران وسوريا وجمهورية الصين الشعبية.

وبحث الجانبان فرص تعزيز جهود التطبيع الإقليمي والتعاون في مجال الطاقة والاقتصاد.

وجدد وزير الخارجية الأميركي تأكيده على دعم الإدارة "للإجراءات التي تعزز آفاق حل الدولتين وتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل ملحوظ، وشدد على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي إن الولايات المتحدة تعتبر أن "الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل" لمنع طهران من حيازة السلاح النووي.

وفي رد على تلويح نظيره الإسرائيلي باستخدام القوة ضد إيران، قال بلينكن: "نحن جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها".

وكان لابيد قد ناقش مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الثلاثاء، الشراكة بين البلدين، والملف النووي الإيراني، وتطبيع علاقات إسرائيل بدول العالم العربي والإسلامي.
المصدر: الحرة
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