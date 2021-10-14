المخابرات التركية تحبط عملية اختطاف مسؤول عسكري إيراني سابق

أعلنت وسائل إعلام تركية ووكالات أن السلطات التركية ضبطت شبكة تجسس إيرانية سعت لخطف عسكري إيراني سابق.وقال موقع محلي إن الشبكة التي تتألف من ثمانية أشخاص، وهم إيرانيان وستة أتراك، حاولت خطف الشخص المقيم في منطقة "فان" في شرق تركيا.وأضاف أن الاستخبارات الإيرانية رصدت 30 ألف دولار لتهريب هذا الشخص إلى إيران.وأكد مسؤول تركي بارز لفرانس برس محاولة خطف "مسؤول عسكري إيراني سابق" وإعادته بالقوة لبلده، مشيرا إلى أن عملية ضبط أفراد الشبكة شاركت فيها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية والشرطة الوطنية.وقال الموقع التركي إن أعضاء الشبكة سافروا إلى فان في 24 ايلول وقد تم ضبطهم في ذلك الوقت "متلبسين".وقالت وكالة فرانس برس إن هذا القضية قد تهدد بتوتير العلاقات بين القوتين الإقليميتين الجارتين.وترتبط تركيا وإيران تاريخيا بعلاقات اقتصادية وثيقة، لكنهما يقفان أحيانا على طرفي نقيض في نزاعات إقليمية مثل سوريا.الجدير بالذكر أنه في شباط الماضي، اعتقلت تركيا لفترة وجيزة، موظفا في القنصلية الإيرانية في إسطنبول على خلفيه تحقيق في اغتيال معارض إيراني في تركيا في 2019.