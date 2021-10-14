العثور على امرأة مقطوعة الرأس في منزلها في جنوب فرنسا

عثر مساء أمس على امرأة تبلغ من العمر 77 عاما مقطوعة الرأس في منزلها في منتجع أغد البحري في جنوب فرنسا، وفق ما أفادت الشرطة اليوم.ووجدت الشرطة الجثة قرابة العاشرة مساء أمس (20,00) بعد تلقيها اتصالا من ابن الضحية الذي كان قلقا لعدم تلقيه أي أخبار عن والدته بينما يتحدث معها عادة يوميا، وفق ما أفادت في الشرطة. ودخل الابن إلى نظام كاميرات مراقبة المنزل ورأى ظلا على الأرض.وبحسب تقرير آخر، فإن رأس الضحية كان موضوعا على طاولة إلى جانب الجثة.ولم تكن هناك آثار اقتحام والباب الخارجي كان مغلقا فيما لم يكن باب مدخل المنزل موصدا.ولم يتم ترجيح أي فرضية حتى الآن.أوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أنه "لم يتم التواصل معها بشأن هذا الملف".بحسب الشرطة القضائية التي كلفت التحقيق، فإن فرضية الإرهاب ليس مرجحة "في هذه المرحلة".