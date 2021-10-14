التحقيقات بشأن "كورونا" مستمرة... والصين تحذر من التدخلات السياسية

ذكرت "الحرة" ان وزارة الخارجية الصينية، حذرت مما وصفته بالتلاعب السياسي المحتمل عن طريق إطلاق تحقيق جديد من جانب منظمة الصحة العالمية حول أصول فيروس كورونا، بينما قالت بيجين إنها ستدعم جهود المنظمة الدولية.أصدرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء قائمة مقترحة تضم 25 خبيرا لتقديم المشورة لها بشأن الخطوات التالية في البحث عن أصول ظهور الفيروس، وذلك بعد مهاجمة جهود المنظمة السابقة من جانب الصين، حيث تم اكتشاف أول حالات إصابة بشرية أواخر عام 2019.اتهمت الصين بحجب البيانات الأولية عن الإصابات المبكرة خلال زيارة قام بها فريق من منظمة الصحة في فبراير الماضي، وترفض بيجين منذ ذلك الوقت الدعوات لإجراء مزيد من التحقيقات، قائلة إن الولايات المتحدة ودول أخرى "تسيس هذا الملف."وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده "ستواصل الدعم والمشاركة في التعقب العلمي العالمي، وستعارض بشدة أي شكل من أشكال التلاعب السياسي."وصرح تشاو للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي "نأمل أن تتمسك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، بموقف علمي موضوعي ومسؤول."كان بين الخبراء الذين اقترحتهم المنظمة أطباء كانوا ضمن الفريق الأصلي الذي ذهب إلى مدينة ووهان بوسط الصين للتحقيق في أصول الفيروس.كانت النتائج التي توصل إليها هذا الفريق - بقيادة منظمة الصحة العالمية - غير حاسمة، وأصدر الخبراء تقريرا خلص إلى أنه "من غير المحتمل للغاية" أن يكون فيروس كورونا تسرب من مختبر في ووهان، ما أثار انتقادات علماء بأن هذه النظرية لم تفحص بشكل صحيح.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في وقت لاحق إنه من "السابق لأوانه رفض نظرية تسرب الفيروس من المختبر."