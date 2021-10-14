24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الكونغو تعلن رصد ثاني حالة إصابة بفيروس إيبولا
Lebanon 24
14-10-2021
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رصد ثاني حالة إصابة بفيروس إيبولا.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال ميشيل توساليسانا، وهو أحد المسؤولين الصحيين بالكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، إنه تأكدت حالة إصابة ثانية بفيروس إيبولا في شرق الجمهورية، وذلك بعد أسبوع من وفاة طفل بسبب الفيروس نفسه.
وعن طبيعة الحالة وكيفية اكتشافها، أوضح توساليسانا أنها لامرأة تبلغ من العمر 42 عامًا في مدينة بيني شرق البلاد.
ولفت إلى أن اكتشاف الحالة جاء بعد إجراء فحوصات مخبرية لها، والتي أظهرت وجود الفيروس، مشيرا إلى ان هذا الأمر حدث أمس الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي بدأ فيه الأطباء حملة التطعيم ضد فيروس إيبولا.
وقال توساليسانا "حتى الآن تم إدراج أكثر من 170 مخالطا بشأن الحالة الأولى وبتأكيد الحالة الثانية ستستمر قائمة الاتصالات".
وكانت بيني بؤرة تفشي فيروس إيبولا 2018-2020، قد أودت بحياة أكثر من 2200 شخص مع إصابة أكثر من 1000، وانتهى آخر تفشٍ مؤكد للفيروس القاتل في أيار، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن ثلاثة أشخاص من نفس حي بيني توفوا في أيلول بعد أن عانوا من أعراض مرتبطة بالإيبولا، والتي يمكن أن تشمل القيء الشديد والنزيف والإسهال.
قال مسؤولو الصحة إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحالات الأخيرة مرتبطة بحالات تفشي سابقة أم لا.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
الجيش يتدّخل ويعمل على تطويق إشتباكات الطيونة وإعادة الهدوء إلى المنطقة
Lebanon 24
الجيش يتدّخل ويعمل على تطويق إشتباكات الطيونة وإعادة الهدوء إلى المنطقة
04:00 | 2021-10-14
14/10/2021 04:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصالات مستمرة لحل قضية "ملف البيطار" وهذا ما قاله بري لوزير العدل
Lebanon 24
الاتصالات مستمرة لحل قضية "ملف البيطار" وهذا ما قاله بري لوزير العدل
22:06 | 2021-10-13
13/10/2021 10:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
06:00 | 2021-10-14
14/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج هي الأكثر إثارة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
5 أبراج هي الأكثر إثارة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-14
14/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجّل ارتفاعا عصر اليوم... كم بلغ؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجّل ارتفاعا عصر اليوم... كم بلغ؟
09:45 | 2021-10-14
14/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-10-14
الصراع تحول إلى حرب.. تطورات جديدة في أزمة الإخوان
16:00 | 2021-10-14
قيادي من "النهضة": سعيد يرى نفسه زعيما منقذا وملاكا مخلصا
15:30 | 2021-10-14
التفوق الجوي الأميركي على المحك.. وتحذيرات من "الضوء الأحمر" الصيني
15:00 | 2021-10-14
دبابة كورية شمالية جديدة تفشل في منافسة "أرماتا" الروسية
14:30 | 2021-10-14
بايدن يلتقي البابا فرنسيس أواخر أكتوبر واجتماع آخر متوقع مع ماكرون
14:00 | 2021-10-14
العاهل المغربي يعفي وزيرة الصحة الجديدة بطلب منها بعد أسبوع من تعيينها
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
15/10/2021 00:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
15/10/2021 00:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
15/10/2021 00:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact