إيران تستلم شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

تسلمت إيران شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "حيث وصلت مطار طهران الدولي اليوم الخميس.

واحتوت هذه الشحنة على 400 ألف جرعة من اللقاح و تم تسليمها من قبل روسيا إلى السفارة الإيرانية في موسكو ليصل عدد اللقاحات الروسية التي استلمتها طهران إلى مليون و 770 ألف جرعة.من جهتها أعلنت بولندا عن إهداء مليون جرعة من لقاح "أسترازينكا" لإيران.وبهذا يصل إجمالي عدد اللقاحات المستوردة من الصين و أوروبا و روسيا إلى نحو 100 مليون جرعة و تحتاج إيران بحسب السلطات إلى 40 مليون جرعة أخرى لاستكمال حملة التلقيح العام في البلاد قبل البدء بتلقيح الجرعة الثالثة.