عربي-دولي

بايدن يلتقي البابا فرنسيس أواخر أكتوبر واجتماع آخر متوقع مع ماكرون

Lebanon 24
14-10-2021 | 14:30
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي خلال جولته القادمة إلى أوروبا بابا الفاتيكان فرنسيس.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان منشور على موقع الرئاسة الأمريكية اليوم الخميس، أن الحبر الأعظم سوف يستقبل الكاثوليكي بايدن في الفاتيكان في 29 أكتوبر، مضيفة أنهما سيبحثان العمل المشترك على "الجهود المبنية على احترام كرامة البشر الأساسية"، منها المساعي الرامية إلى إنهاء جائحة فيروس كورونا والتعامل مع أزمة المناخ ورعاية الفقراء.

وسيعقد هذا الاجتماع خلال زيارة الرئيس الأميركي وزوجته جيل إلى العاصمة الإيطالية روما حيث سيحضر بايدن في 30-31 تشرين الأول أعمال قمة مجموعة العشرين (G20).

وتعهد البيت الأبيض بالكشف لاحقا عن الاتصالات الثنائية التي سيجريها بايدن على هامش القمة، غير أن مسؤولا في البيت الأبيض أكد، حسب وكالة "رويترز"، أنها ستشمل على الأرجح لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو سيكون أول لقاء بين الزعيمين منذ اندلاع أزمة غير مسبوقة بين واشنطن وباريس على خلفية إلغاء أستراليا صفقة غواصات هائلة مع فرنسا في سبتمبر لدى إعلانها عن إنشاء شراكة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومن روما، سيتوجه بايدن إلى مدينة غلاسكو الإسكتلندية حيث سيشارك في 1-2 تشرين الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول تغيرات المناخ.
المصدر: روسيا اليوم
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