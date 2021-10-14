24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بايدن يلتقي البابا فرنسيس أواخر أكتوبر واجتماع آخر متوقع مع ماكرون
Lebanon 24
14-10-2021
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي خلال جولته القادمة إلى أوروبا بابا الفاتيكان فرنسيس.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان منشور على موقع الرئاسة الأمريكية اليوم الخميس، أن الحبر الأعظم سوف يستقبل الكاثوليكي بايدن في الفاتيكان في 29 أكتوبر، مضيفة أنهما سيبحثان العمل المشترك على "الجهود المبنية على احترام كرامة البشر الأساسية"، منها المساعي الرامية إلى إنهاء جائحة فيروس كورونا والتعامل مع أزمة المناخ ورعاية الفقراء.
وسيعقد هذا الاجتماع خلال زيارة الرئيس الأميركي وزوجته جيل إلى العاصمة الإيطالية روما حيث سيحضر بايدن في 30-31 تشرين الأول أعمال قمة مجموعة العشرين (G20).
وتعهد البيت الأبيض بالكشف لاحقا عن الاتصالات الثنائية التي سيجريها بايدن على هامش القمة، غير أن مسؤولا في البيت الأبيض أكد، حسب وكالة "رويترز"، أنها ستشمل على الأرجح لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو سيكون أول لقاء بين الزعيمين منذ اندلاع أزمة غير مسبوقة بين واشنطن وباريس على خلفية إلغاء أستراليا صفقة غواصات هائلة مع فرنسا في سبتمبر لدى إعلانها عن إنشاء شراكة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومن روما، سيتوجه بايدن إلى مدينة غلاسكو الإسكتلندية حيث سيشارك في 1-2 تشرين الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول تغيرات المناخ.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الجيش يتدّخل ويعمل على تطويق إشتباكات الطيونة وإعادة الهدوء إلى المنطقة
Lebanon 24
الجيش يتدّخل ويعمل على تطويق إشتباكات الطيونة وإعادة الهدوء إلى المنطقة
04:00 | 2021-10-14
14/10/2021 04:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصالات مستمرة لحل قضية "ملف البيطار" وهذا ما قاله بري لوزير العدل
Lebanon 24
الاتصالات مستمرة لحل قضية "ملف البيطار" وهذا ما قاله بري لوزير العدل
22:06 | 2021-10-13
13/10/2021 10:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
06:00 | 2021-10-14
14/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج هي الأكثر إثارة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
5 أبراج هي الأكثر إثارة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-14
14/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجّل ارتفاعا عصر اليوم... كم بلغ؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجّل ارتفاعا عصر اليوم... كم بلغ؟
09:45 | 2021-10-14
14/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-10-14
الصراع تحول إلى حرب.. تطورات جديدة في أزمة الإخوان
16:00 | 2021-10-14
قيادي من "النهضة": سعيد يرى نفسه زعيما منقذا وملاكا مخلصا
15:30 | 2021-10-14
التفوق الجوي الأميركي على المحك.. وتحذيرات من "الضوء الأحمر" الصيني
15:00 | 2021-10-14
دبابة كورية شمالية جديدة تفشل في منافسة "أرماتا" الروسية
14:00 | 2021-10-14
العاهل المغربي يعفي وزيرة الصحة الجديدة بطلب منها بعد أسبوع من تعيينها
13:30 | 2021-10-14
إيران تستلم شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
15/10/2021 00:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
15/10/2021 00:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
15/10/2021 00:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact