عربي-دولي

قيادي من "النهضة": سعيد يرى نفسه زعيما منقذا وملاكا مخلصا

Lebanon 24
14-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-875148-637698394667658879.jpg
Doc-P-875148-637698394667658879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد القيادي في حركة "النهضة"، رفيق عبد السلام، الرئيس التونسي قيس سعيد، واتهمه بجر البلاد نحو العزلة الدولية.

وقال عبد السلام، اليوم الخميس، على صفحته في "فيسبوك"، إن "بعض الواهمين ممن ليس لهم الحد الأدنى من الدراية بشؤون السياسة وفهم مجريات العلاقات الدولية، يتصورون أن خيارات الدول الكبرى ومواقفها في مجال السياسة الخارجية يصنعها أشخاص أو مجموعات أو لوبيات، ويجهلون أن سياساتها الخارجية لا تخضع لأهواء أو رغبات الأفراد، أو حتى مجموعات قادمة من الخارج مهما على شأنها".

وأضاف أن "الدول الكبرى لا تعتمد في سياساتها الخارجية على حسابات أو روايات زيد أو عمر بل تستند إلى عقلها الجمعي والمؤسساتي، فلها تقارير سفرائها وقناصلها، ومخابراتها، ولها تقديرات مراكز دراساتها وبرلماناتها ومستشاريها وخبرائها، بما يساعدها على اتخاذ القرارات المتبصرة المبنية على المعطيات".

وأضاف القيادي في حركة "النهضة" التي تعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي، هي انقلاب على الدستور، وأن "تونس اليوم رغم محاولات التزييف والتعتيم هي سجل مفتوح أمام أنظار العالم وبصره".

وأوضح أن "الكل يقول لنا أن ما جرى في بلدكم هو انقلاب وخروج على الدستور والمؤسسات، إلا رئيسنا المفدى الذي يرى نفسه زعيما منقذا وملاكا مخلصا نزل من السماء، وهو يجر البلاد يوما بعد آخر نحو العزلة الدولية والانهيار السياسي والافلاس المالي، ومن لا يصدق ذلك فليقارن فقط الأسعار ما بين 25 جويلية (يوليو) وما بعده حتى يعرف حجم الكارثة التي تجر نحوها البلاد جرا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-14
15:30 | 2021-10-14
15:00 | 2021-10-14
14:30 | 2021-10-14
14:00 | 2021-10-14
13:30 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website