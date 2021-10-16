عربي-دولي

مصر.. حريق ضخم بمصنع كيماويات في الإسماعيلية

Lebanon 24
16-10-2021 | 15:08
A-
A+
Doc-P-875840-637700191349618567.jpg
Doc-P-875840-637700191349618567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شب حريق هائل في أحد مصانع المنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة الإسماعيلية عاصمة محافظة الإسماعيلية في مصر.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية اللواء منصور لاشين إخطاراً بنشوب الحريق ليوجّه مدير الحماية المدنية لمكان الحادث، والدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لاتخاذ اللازم ونقل المصابين، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة.

وانتقلت العديد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران وإخمادها قبل أن تمتد لباقي المصانع الموجودة في المنطقة، بجانب قطع الكهرباء لتلافي حدوث أي خسائر إضافية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2021-10-16
16:53 | 2021-10-16
16:46 | 2021-10-16
16:12 | 2021-10-16
16:00 | 2021-10-16
15:42 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website