خليل زاد يغادر منصبه كمبعوث أميركي خاص إلى أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، مغادرة زلماي خليل زاد منصبه كمبعوث أميركي خاص إلى أفغانستان.وأكد بلينكن في بيان أن نائب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، توماس ويست، سيخلف خليل زاد في منصبه.وثمن الوزير الأميركي الجهود التي بذلها خليل زاد "بعد عقود من خدمة الشعب الأميركي".وأشار بلينكن إلى أن ويست، الذي عمل ضمن فريق الأمن خلال تولي جو بايدن، منصب نائب الرئيس الأميركي في عهد باراك أوباما، "سيقود الجهود الدبلوماسية ويقدم المشورة للوزير ومساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون جنوب ووسط آسيا، وسيعمل بالتنسيق عن كثب مع السفارة الأميركية لدى كابل والتي تعمل في الدوحة حول المصالح الأميركية في أفغانستان".يذكر أن خليل زاد حافظ على منصبه كمبعوث خاص لدى أفغانستان منذ استلام الرئيس الأميركي، جو بايدن، الرئاسة.وكان خليل زاد، المولود في أفغانستان، قد تولى منصب سفير للولايات المتحدة في كلّ من الأمم المتّحدة والعراق وأفغانستان في عهد جورج بوش الابن.ودعا الرئيس السابق، دونالد ترامب، الدبلوماسي المخضرم لمساعدته على الإيفاء بتعهّده الانتخابي لوضع حدّ لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.وبعد 19 عاماً من تدخّل الولايات المتحدة في أفغانستان إثر هجمات 11 ايلول 2001، توصّل خليل زادة بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مع طالبان وقّع في قطر بتاريخ، 29 شباط الماضي. وأشاد أغلب الدبلوماسيين والخبراء بالاتفاق.