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"الإندبندنت": جونسون استخدم غرفة الإحاطة في "داونينغ ستريت" لمشاهدة فيلم جيمس بوند

Lebanon 24
23-10-2021 | 01:00
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون استخدم غرفة الإحاطة الصحفية في داونينغ ستريت لمشاهدة عرض خاص لفيلم جيمس بوند الجديد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن غرفة الإحاطة في داونينغ ستريت كلّفت 2.6 مليون جنيه إسترليني، وتسببت في تعرض الحكومة للانتقادات على قيمة تجهيزها لتقديم إحاطات صحفية على غرار مؤتمرات البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن الغرفة تستخدم لإجراء إحاطات إعلامية مرتين يوميا مع الصحفيين، لكنها لم تكن متاحة خلال اليومين الماضيين لأسباب غير معروفة.

وأشارت إلى أنه في البداية لم يؤكد المتحدث باسم جونسون أنه تم عرض فيلم "No Time to Die" هناك الليلة الماضية لرئيس الوزراء وموظفيه، كما ذكرت صحيفة The Times، أنه أكد عدم اطلاعه على طبيعة الحدث الذي وقع.
المصدر: روسيا اليوم
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