عرض صور عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة.. ومخاوف في تل أبيب!

ذكرت وسائل اعلام أمس الاحد، ان شركة اميركية متخصصة بخرائط الأقمار الصناعية باتت تعرض للبيع لقطات عالية الجودة لمواقع حساسة في اسرائيل ، في خطوة اتاحها قرار تبناه الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب العام الماضي.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أعلنت شركة "ماب بوكس" التي تزود المواقع الإلكترونية بالخرائط التي يجري تصويرها بواسطة الأقمار الصناعية من نوع "ماكسار وورلدفيو" مؤخرا عن رفع جودة صورها للمواقع في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة أربعة أضعاف، لتصل 50 سنتيمترا في كل بكسل.

ويأتي ذلك بعد نشر شركة "بلانت لابس" في وقت سابق صورة عالية الجودة لموقع ديمونة النووي في إسرائيل.

واوضحت الصحيفة ان تداول هذه اللقطات في الإنترنت جاء بفعل القرار الذي تبناه ترامب في العام الماضي، الذي يسمح للشركات الأميركية الخاصة بنشر صور عالية الجودة لأي مواقع في إسرائيل.

وألغى قرار ترامب هذا تعديلا كان ساريا منذ عام 1997 يقضي بـ"تشويش" صور الكثير من المواقع في إسرائيل المتوفرة من قبل خدمة "خرائط غوغل"، وهذا أمر لم ينطبق على مواقع في دول أخرى.

We can finally provide 50 cm imagery over Israel and Palestine. Read about the new imagery from @Maxar in our latest blog post: https://t.co/bmFEJv5Yia pic.twitter.com/ZGgrzZYQm7

اسرائيل تتحسب

واستدعت هذه التطورات مخاوف بعض الخبراء في إسرائيل بخصوص ما قد تجلبه من التداعيات إلى أمن الدولة العبرية.

وحذر الجنرال المتقاعد والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الأسرائيلي، غيؤورا آيلاند، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، من أن تسريب البيانات عن المواقع السرية في داخل إسرائيل تضعف البلاد في وجه هجمات خارجية محتملة".

كما أشار مستشار الأمن القومي السابق، ياكوف اميدرور، للصحيفة نفسها إلى أن نشر هذه اللقطات يتيح لأعداء إسرائيل فرصة لضرب أهداف في داخلها بدقة أكبر.