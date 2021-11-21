عربي-دولي

إيران.. الحرس الثوري يكشف حصيلة قتلاه في مواجهات مباشرة مع الأميركيين

Lebanon 24
21-11-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-888587-637730952529160239.jpg
Doc-P-888587-637730952529160239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري إن بحرية الحرس الثوري قدمت "9 شهداء" في معارك مباشرة مع الأميركيين للدفاع عن سيادة إيران في الخليج.

وأضاف الأدميرال في كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين: "طبعاً لم يعلن عن بعض الاشتباكات مع الأمريكيين في وسائل الإعلام لسبب ما، ومقابل 9 شهداء ضحوا في معارك مباشرة مع الأمريكان، تمكنا من تسديد 9 صفعات لا تنسى لهم بفضل الله تعالى، وقد أدركوا اليوم سيادة الجمهورية الإسلامية في الساحة البحرية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-11-21
07:00 | 2021-11-21
06:00 | 2021-11-21
05:30 | 2021-11-21
05:00 | 2021-11-21
04:30 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website