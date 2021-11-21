إيران.. الحرس الثوري يكشف حصيلة قتلاه في مواجهات مباشرة مع الأميركيين

قال قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري إن بحرية الحرس الثوري قدمت "9 شهداء" في معارك مباشرة مع الأميركيين للدفاع عن سيادة إيران في الخليج.



وأضاف الأدميرال في كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين: "طبعاً لم يعلن عن بعض الاشتباكات مع الأمريكيين في وسائل الإعلام لسبب ما، ومقابل 9 شهداء ضحوا في معارك مباشرة مع الأمريكان، تمكنا من تسديد 9 صفعات لا تنسى لهم بفضل الله تعالى، وقد أدركوا اليوم سيادة الجمهورية الإسلامية في الساحة البحرية".