بوتين: موقف روسيا من حل القضية الفلسطينية لم يتغير

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقاء أجراه اليوم الثلاثاء مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في منتجع سوتشي، أن موقف موسكو من تسوية القضية الفلسطينية لم يتغير.وقال بوتين: "القضية الفلسطينية يجب حلها بناء على القرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن الدولي، وعلى أساس عادل يراعي مصالح جميع السكان".وأضاف: "وبالطبع سوف نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف مهما يكن ذلك صعبا".