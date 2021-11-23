عربي-دولي

بوتين: موقف روسيا من حل القضية الفلسطينية لم يتغير

Lebanon 24
23-11-2021 | 09:00
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقاء أجراه اليوم الثلاثاء مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في منتجع سوتشي، أن موقف موسكو من تسوية القضية الفلسطينية لم يتغير.

وقال بوتين: "القضية الفلسطينية يجب حلها بناء على القرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن الدولي، وعلى أساس عادل يراعي مصالح جميع السكان".

وأضاف: "وبالطبع سوف نعمل من أجل تحقيق هذا الهدف مهما يكن ذلك صعبا".

المصدر: روسيا اليوم
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