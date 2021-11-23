عربي-دولي

إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2021 | 09:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن متحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية كابل أن اثنين من أفراد الأمن جرحا جراء انفجار وقع قرب "بازار المجاهدين" في المدينة بعد ظهر اليوم، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وأشارت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية إلى أن الانفجار وقع بسبب اصطدام سيارة تابعة لحركة "طالبان" بلغم.

فيما أوردت وكالة "بجواك" الأفغانية أن الانفجار وقع بالقرب من مركز لتجنيد أفراد الشرطة في المنطقة الأمنية الثانية بكابل، دون ورود تفاصيل عن طبيعة الانفجار وعدد الضحايا.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-11-23
11:00 | 2021-11-23
10:30 | 2021-11-23
10:00 | 2021-11-23
09:00 | 2021-11-23
08:30 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website