وزير إسرائيلي: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات

قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان إن "إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال خمس سنوات".وخلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران، أشار ليبرمان إلى أن "تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية".