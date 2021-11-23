عربي-دولي

قاعدة الجيش الأميركي في مطار خراب الجير تتعرض لهجوم بـ5 صواريخ

Lebanon 24
23-11-2021 | 11:00
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قاعدة الجيش الأميركي في مطار خراب الجير في ريف الحسكة تعرضت اليوم الثلاثاء، لهجوم بالقذائف الصاروخية.

وأشارت "سانا" نقلا عن مصادر محلية، إلى أن "5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة لها من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين"، حيث أوضحت المصادر أنه "فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات المروحية والحربية التابعة للقوات الأميركية".

المصدر: روسيا اليوم
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