عربي-دولي

السيسي يتحدث عن خسائر كبيرة بسبب كورونا

Lebanon 24
23-11-2021 | 12:30
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على صحة وحياة المواطنين، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال.
وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا: "تأثرت كذلك سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع"، متابعا أنّه انطلاقا من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وفي ظل الدور المهم الذي تضطلع به الكوميسا كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء، وضعت مصر رؤيتها لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قالت في تصريحات سابقة صباح اليوم، إن العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف قمة الكوميسا الـ21، بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.
المصدر: روسيا اليوم
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