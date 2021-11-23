حمدوك للسودانيين: لست خائنا.. ولأجلكم اتفقت مجددا مع الجيش

وصف رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، الإجراءات التي قام بها الجيش في 25 من الشهر الماضي بأنها "انقلاب"، كاشفا عن السبب الذي دفعه لقبول ترؤس الحكومة مرة أخرى بعد اعتقاله.وقال حمدوك في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، إنه قبل بالاتفاق مع القوات المسلحة "من أجل السودانيين"، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ليست خيانة للشارع.وأكد حمدوك ضرورة وجود مصالحات واسعة بين كل مكونات المجتمع، في ظل اعتراضات شعبية واسعة على توقيع حمدوك اتفاقا جديدا مع الجيش يعيده لرئاسة الحكومة.