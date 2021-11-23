18
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مفوضية الانتخابات الليبية تنظر في رسالة المدعي العسكري لمنع ترشح حفتر والقذافي
Lebanon 24
23-11-2021
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح إن المجلس ينظر برسالة المدعي العسكري، لمنع ترشح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأوضح السايح أن القانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة ينص على ألا يكون المرشح "صدر بحقه حكم قضائي نهائي"، حسب كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
وطالب المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة بوقف إجراءات ترشيح سيف القذافي وحفتر، قائلاً في رسالته إلى المفوضية إنهما "تورطا في عدة قضايا".
ولفت إلى أن "المادة رقم 12 من القانون سيفصل فيها القضاء إذا قُدمت طعون في أي من المترشحين".
وتلزم المادة رقم 12 من يرغب في الترشح من شاغلي المناصب في الدولة، أن يترك عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
وأكد أن قوائم تزكية المرشحين ستُراجَع، مردفًا أن "ما حدث خلال تقديم الأوراق جرى بشكل عشوائي لضيق الوقت".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
Lebanon 24
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
00:00 | 2021-11-23
23/11/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
Lebanon 24
حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. اليكم ما جرى في كفركلا
03:52 | 2021-11-23
23/11/2021 03:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟
Lebanon 24
مهنياً ومالياً اليكم توقعات ماغي فرح للابراج للاسبوع الرابع من تشرين الثاني.. فهل من انفراجات؟
06:45 | 2021-11-23
23/11/2021 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
13:51 | 2021-11-23
23/11/2021 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وجهة جديدة للسارقين في لبنان... ما هي؟
Lebanon 24
وجهة جديدة للسارقين في لبنان... ما هي؟
03:06 | 2021-11-23
23/11/2021 03:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-11-23
حرس السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا من جنسيات إفريقية
16:00 | 2021-11-23
كيف فاقم فيسبوك أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس؟
15:30 | 2021-11-23
الأمم المتحدة تجلي عائلات موظفيها من إثيوبيا.. وفرنسا تتحرك
15:00 | 2021-11-23
روسيا...أول استخدام لصاروخ مضاد للطائرات في التاريخ قبل 80 عاما
14:00 | 2021-11-23
بتقنية جديدة... "تهديد روسي" في الفضاء لأقمار الناتو العسكرية
13:30 | 2021-11-23
دوانينغ ستريت يعلق على حالة جونسون الصحية بعد خطاب "مشوش"
فيديو
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
24/11/2021 00:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
09:30 | 2021-11-23
24/11/2021 00:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
Lebanon 24
جوقة النشيد اللبناني تعيد الامل بلبنان من جديد (فيديو)
09:24 | 2021-11-23
24/11/2021 00:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact