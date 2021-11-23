عربي-دولي

حرس السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا من جنسيات إفريقية

Lebanon 24
23-11-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-889461-637732895430916830.jpg
Doc-P-889461-637732895430916830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن جهاز حرس السواحل الليبي إنقاذ 235 مهاجرا غير قانوني يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن ثلاثة قوارب متهالكة قبالة ليبيا قاصدين أوروبا.
الجهاز أوضح في بيان له أنه سلم المهاجرين للجهات المختصة في مدينة الزاوية، دون ذكر تفاصيل.. ولفت إلى أن عملية الإنقاذ تأتي في إطار دوره الإنساني في عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2021-11-23
15:30 | 2021-11-23
15:00 | 2021-11-23
14:30 | 2021-11-23
14:00 | 2021-11-23
13:30 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website