عربي-دولي

استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش

Lebanon 24
23-11-2021 | 12:02
A-
A+
Doc-P-889467-637732911113863300.jpg
Doc-P-889467-637732911113863300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قدم استقالته.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا قدم استقالته".
يأتي ذلك قبل حوالي شهر من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 24 من شهر كانون الأول.
وأشار المصدر للوكالة إلى أن أسباب الاستقالة شخصية، من بينها ما يتعلق بالحالة الصحية.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-11-23
14:30 | 2021-11-23
14:00 | 2021-11-23
13:30 | 2021-11-23
13:00 | 2021-11-23
12:30 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website