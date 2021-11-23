استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش

أعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قدم استقالته.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا قدم استقالته".يأتي ذلك قبل حوالي شهر من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 24 من شهر كانون الأول.