عربي-دولي

في اليابان... هجوم بسكين على رجال الأمن

Lebanon 24
24-11-2021 | 00:00
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كشفت قناة NHK TV، أن رجلا هاجم مجموعة من عناصر الشرطة بسكين في مدينة تودا بمحافظة سايتاما القريبة من طوكيو عاصمة اليابان.

وأضافت القناة، إن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة من رجال الشرطة بجروح.

ونوهت القناة، بأن الحادث وقع الليلة الماضية، ولم تذكر أسبابه وملابساته بل فقط قالت، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإن حياتهم ليست في خطر.
 
يشار إلى أن المهاجم، أصاب نفسه كذلك بعدة جروح خلال استخدامه للسكين، وهو الآن في المستشفى.

وستقوم الشرطة بالتحقيق معه لاحقا، لتحديد دوافعه.
المصدر: تاس
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