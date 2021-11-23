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دولة جديدة تصنف حزب الله "منظمة إرهابية"!

Lebanon 24
23-11-2021 | 22:58
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صنفت أستراليا، اليوم الأربعاء، حزب الله، بجناحيه العسكري والسياسي، "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم، لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

 

وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز، إن "التنظيم المسلح المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" ويشكل تهديدا "حقيقيا" و"موثوقاً به" لأستراليا، بحسب قولها.

 

وحزب الله مصنف في الولايات المتحدة منظمة إرهابية، خلافا لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.

 

وبموجب القرار، بات محظوراً في أستراليا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة، الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

 

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