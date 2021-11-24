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إقتصاد
بتنسيق أميركي.. طوكيو تضخ ملايين البراميل من احتياطي النفط
Lebanon 24
24-11-2021
|
03:00
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أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الأربعاء، أن الحكومة ستفرج عن بعض احتياطها من النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبما لا يخالف القانون.
وأضاف كيشيدا للصحفيين أن وزير الصناعة كويشي هاجيودا، سيعلن التفاصيل المتعلقة بالكمية التي سيتم الإفراج عنها. وقال إن اليابان ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط للتصدي لارتفاع الأسعار.
وذكرت صحيفة نيكي، الأربعاء، أن اليابان ستعقد مزادات على نحو 4.2 مليون برميل من مخزونها الوطني.
وقالت الصحيفة، من دون ذكر مصدر المعلومات، إن مزادات النفط الخام التي تساوي قيمتها حوالي يوم أو اثنين من الطلب في اليابان، ستعقد بحلول نهاية العام.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستفرج عن ملايين البراميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في محاولة لتهدئة الأسعار.
وأوضحت الإدارة الأميركية أنها اتخذت هذه الخطوة بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، بعد أن تجاهل منتجو أوبك+ مرارا دعوات لزيادة الإنتاج.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، الثلاثاء، إن من المنتظر أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة بالتراجع في الأسابيع القليلة القادمة، نتيجة لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وفي تعليقات أدلت بها إلى الصحفيين في البيت الأبيض، امتنعت جرانهولم عن تحديد حجم الهبوط المتوقع في أسعار البنزين والفترة الزمنية التي سيستغرقها.
وحثت الوزيرة شركات الطاقة الأميركية على زيادة المعروض من النفط في وقت تحقق فيه "أرباحا هائلة" لمساعدة مسعى الرئيس جو بايدن لخفض سعر البنزين للأسر الأميركية.
وقالت جرانهولم إن صناعة النفط والغاز استأجرت 23 مليون فدان من الأراضي العامة في البر والبحر وحصلت على آلاف التصاريح التي لا يجري استخدامها.
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