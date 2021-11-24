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عربي-دولي
هذا البلد العربي يملك كميات مياه تكفيه لـ500 عام
Lebanon 24
24-11-2021
|
02:00
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أكد وزير المياه الأردني الأسبق منذر حدادين أن المملكة تنعم بكميات من المياه تكفيها لـ500 عام.
وقال حدادين إن "نقص المياه في البحر الميت لا يعالج إلا بإضافة مياه على البحر الميت لرفع منسوبه حتى لا تتشكل الحفر الانهدامية التي تتشكل نتيجة انسياب مياه جوفية تذيب حلقات وتكومات من الملح في باطن الأرض وتحدث الانهدامات، ويبقى دوره فقط توفير المياه العذبة للمستهلكين".
وأضاف أن "مشروع الناقل الوطني لا يعالج انخفاض منسوب مياه البحر الميت".
ولفت إلى أن "تكلفة مياه الشرب والصرف الصحي بحسب آخر حساب على المواطن الأردني 7%، والمتوسط العالمي يبلغ 2%".
وأشار إلى وجود مياه جوفية في الأردن بكميات كبيرة تكفي حاجة البلاد لنحو 500 عام، مشيرا إلى أن كلفة حفر البئر الواحد تصل إلى 350 ألف دينار وأن 80.5% من الأمطار تذهب هباء.
وشدد على أنه أول من وضع استراتيجية مياه في الأردن، وصاغ 4 سياسات للمياه.
المصدر: روسيا اليوم
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