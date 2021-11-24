لأول مرة منذ أشهر.. "قفزة" بإصابات كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ آب، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة، رغم فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي، وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية.وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة، الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7.45 ملايين حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 آب.وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، لأعضاء البرلمان مبلغا عن الزيادة قبل نشر الأرقام: "سنعلن اليوم عن 30 ألف إصابة على مدى 24 ساعة. هذه زيادة هائلة في معدل الإصابات، تدل، للأسف، على أننا (دخلنا) بالفعل في موجة خامسة من الجائحة".