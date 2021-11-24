التحالف يستهدف مواقع سرية لطائرات حوثية مسيرة بصنعاء







وقال التحالف إن الحوثيين استخدموا مبنى قيد الإنشاء معملا سريا للطائرات المسيّرة، وأضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، ليلة الأربعاء، عن بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء، استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة في صنعاء، تابعة لحوثيين المدعومين من إيران.وقال التحالف إن الحوثيين استخدموا مبنى قيد الإنشاء معملا سريا للطائرات المسيّرة، وأضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، ليلة الأربعاء، عن بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.

وقال التحالف: "بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، داعيا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.



وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وتأتي هذه العملية بعد يوم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن توجيه ضربات جوية إلى مواقع سرية في صنعاء كانت تخزن صواريخ باليستية.