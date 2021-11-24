23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السعودية: إيران تستغل برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي
Lebanon 24
24-11-2021
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، محافظ السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أهمية عدم المزج بين التزامات إيران وفقاً لاتفاق الضمانات، وبين المحادثات السياسية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، للتصدي لسياسة إيران القائمة على استغلال برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي المثيرة للقلق.
وقال الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر، ليلة الأربعاء، إن هذا "يستدعي اتخاذ موقف أكثر صرامة من قبل أعضاء مجلس محافظي الوكالة لحل تلك القضايا واستعادة قدرة الوكالة للقيام بأعمالها لتوفير التأكيدات اللازمة حول سلمية البرنامج النووي الإيراني".
ودعا إيران "للامتثال الكامل لاتفاق الضمانات، والعودة عن التصعيدات اتساقاً مع مطالبات المجتمع الدولي خلال استئناف محادثات فيينا، خصوصاً في ظل الجهود الدؤوبة لمدير عام الوكالة لحل تلك القضايا وضمان سلمية برنامجها النووي واستخداماته".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية أن المفاوضات حول البرنامج النووي مع إيران لن تستمر إلى ما لا نهاية.
وأضاف الوزارة أنه "إذا لم يُظهر الإيرانيون الرغبة في التوصل لاتفاق، فسوف نلجأ إلى وسائل أخرى نناقشها مع حلفائنا وشركائنا".
وبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي محادثات في طهران، الثلاثاء، قبل أسبوع من استئناف المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن غروسي بدأ بعد يوم من وصوله إلى طهران محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.
ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق للمرة الأولى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، المسؤول عن الملف النووي في الحكومة الإيرانية الجديدة.
وتأتي المحادثات قبيل استئناف المفاوضات المقررة الاثنين المقبل بين طهران والقوى الكبرى بهدف إنقاذ اتفاق العام 2015 الذي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
13:51 | 2021-11-23
23/11/2021 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
22:37 | 2021-11-23
23/11/2021 10:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-23
23/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
16:00 | 2021-11-23
23/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين من كارين رزق.. للأسف!
Lebanon 24
خبر حزين من كارين رزق.. للأسف!
03:00 | 2021-11-24
24/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2021-11-24
السودان.. رفع كافة القيود عن الإنترنت
08:30 | 2021-11-24
الكرملين: "قمة الديمقراطية" محاولة أميركية لإنشاء خطوط تقسيم جديدة
08:00 | 2021-11-24
نفّذ وعده.. آبي أحمد يتجه لساحات القتال بإثيوبيا
07:30 | 2021-11-24
توقيع مذكرة تفاهم دفاعية بين المغرب وإسرائيل في الرباط
07:00 | 2021-11-24
إسرائيل تخطط لإنشاء قاعدة لها في المغرب فهل ستتعزز العلاقات الإيرانية الجزائرية؟
06:36 | 2021-11-24
هجوم سيبراني يطالُ أنظمة السدود الإيرانية
فيديو
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
24/11/2021 16:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
24/11/2021 16:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار في كابل... وسقوط جرحى (فيديو)
09:30 | 2021-11-23
24/11/2021 16:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact