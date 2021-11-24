إسرائيل تخطط لإنشاء قاعدة لها في المغرب فهل ستتعزز العلاقات الإيرانية الجزائرية؟

نمت العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيران منذ أن تمت استعادتها قبل 21 عامًا. بدأت القطيعة بين الدولتين في عام 1993 بعد أن اتهمت الجزائر طهران بدعم الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال الحرب الأهلية، بسبب قرار الجيش الجزائري إلغاء الانتخابات في العام السابق. لكن قبل ذلك، كانت العلاقات ودية أيضًا، ولعبت الجزائر دورًا رائدًا في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة خلال أزمة رهائن السفارة التي أدت إلى توقيع اتفاق الجزائر في عام 1981.وبحسب موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني، "فقد طور البلدان منذ ذلك الحين علاقات اقتصادية وثقافية بعد أن وقعا عددًا من الاتفاقيات، تماما كما حدث عام 2012 عندما كانت إيران والجزائر هما الدولتان الوحيدتان اللتان اعترضتا على قرار منظمة التعاون الإسلامي بتعليق عضوية سوريا بسبب رد الحكومة على الانتفاضة التي كانت تأمل في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وكانت الجزائر أيضًا داعمًا ثابتًا تقريبًا لحقوق إيران في تطوير تكنولوجيا نووية سلمية. ومع ذلك، فإن التعاون السياسي الأكثر جدارة بالملاحظة، على الأقل كما ادعت دولة المغرب، كان دعم الجزائر وإيران لجبهة البوليساريو، حركة الاستقلال في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. ودفعت هذه الاتهامات مملكة المغرب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في 2018 وسط مزاعم أخرى صادرة عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأن لحزب الله اللبناني يدا بذلك أيضاً. وأكد الوزير أن "أفعال حزب الله تسعى لتقويض المصالح المغربية وتشكل اعتداء على وحدة أراضي البلاد".الجزائريون، من جانبهم، متهمون بالسماح لسفارة إيران في الجزائر العاصمة بتقديم الدعم لجبهة البوليساريو. لطالما كانت علاقات الرباط مع إيران غير مستقرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وقطعت العلاقات مع إيران في السابق كما حدث في عام 2009 بعد استخدام السفارة الإيرانية كمنصة لنشر الإسلام الشيعي في البلاد. وبعد عام من تأسيس الجمهورية الإسلامية، إختارت إيران الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) التي أعلنتها جبهة البوليساريو في عام 1976. لذلك لم يكن مفاجئًا عندما رحبت إيران بقرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب في آب بسبب "ميولها العدائية" تجاهها والتي تضمنت مزاعم دعم الانفصاليين واستخدام المغرب لبرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس لمراقبة المسؤولين والمواطنين الجزائريين".وتابع الموقع، " في غضون ذلك، تعمل كل من إيران والجزائر على تعزيز العلاقات. في أيلول، وعلى هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بنظيره الجزائري رمتان لعمامرة، حيث ناقشا الحاجة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أشاد أمير عبد اللهيان بالجزائر لتصويتها ضد انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي، وموقفها من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وبحسب ما ورد، وجه العمامرة دعوة رسمية للدبلوماسي الإيراني لزيارة بلاده. بطبيعة الحال، تشكل هذه التطورات مصدر قلق كبير لجار الجزائر المغرب ولخصم إيران إسرائيل. بعد اتفاقيات إبراهيم في العام الماضي والتي شهدت تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين والسودان لاحقًا مع إسرائيل، إستأنف المغرب علاقاته مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بمطالب المملكة الإقليمية بشأن الصحراء الغربية. وسط تصاعد التوترات بين الجزائر والمغرب، ومع تكهن بعض المراقبين باحتمال اندلاع صراع، سيقوم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بزيارة رسمية إلى الرباط اليوم لتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الأمني التي قد تشمل شراء نظام القبة الحديدية الدفاعي.قبل الزيارة، ظهرت بالفعل تقارير تفيد بأن إسرائيل تتطلع إلى إقامة قاعدة عسكرية في المغرب. وبحسب صحيفة "إل إسبانيول" الإسبانية، فإن القاعدة المقترحة ستقام في منطقة أفسو في إقليم الناظور على بعد حوالي 68 كيلومترًا جنوب الجيب الإسباني مليلية. وحذرت مصادر استخبارات أجنبية استشهد بها التقرير من أن الاتفاقية تتجاوز الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي وأن السلطات الإسبانية تعتبره أيضًا تهديدًا أمنيًا محتملاً لمليلية".وتابع الموقع، "مع استعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل واعتراف مصر بها في العام 1979، أصبح لكلا الجانبين من شمال إفريقيا علاقات طبيعية مع إسرائيل. في الجزائر، هناك فرصة لإيران لممارسة نفوذها في هذا الجزء من القارة ومحاولة مواجهة أو معارضة مصالح إسرائيل. إسرائيل من جانبها تعترف أيضا بانجذاب الجزائر نحو طهران. وزعم المتحدث باسم الشؤون الخارجية في تل أبيب للإعلام العربي حسن كعيبة أن "الجزائر أصبحت منذ بداية الربيع العربي ممرا للحركات الإرهابية بتحريض من إيران". وأضاف قائلاً: "التعاون الجزائري الإيراني يقلقنا خاصة أن إيران تهدف إلى التسلل إلى كل الدول". كانت الجزائر واحدة من الدول العربية القليلة التي حافظت على موقف مؤيد للفلسطينيين ومناهض للصهيونية ووصفت مؤخرًا أي تطبيع مع إسرائيل بأنه "غير مسؤول" لذلك يمكننا أن نتوقع تعاونًا سياسيًا وربما عسكريًا أوثق مع إيران في المستقبل المنظور، وسيتناقض هذا مع زيادة النفوذ والأنشطة الإسرائيلية في المغرب".