عربي-دولي

الملك سلمان: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك

Lebanon 24
24-11-2021 | 03:53
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أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أن "السعودية تدعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك".

جاءت كلمة الملك في افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة.

وقال الملك سلمان، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة: "نسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية".
وأضاف "تؤكد المملكة على أهمية هذا الاجتماع الإستراتيجي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكثيف سُبل الحوار بين أتباع الأديان والحضارات , وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب".

وتابع العاهل السعودي: "تشترك المملكة مع روسيا في عدة مبادئ رئيسية منها احترام الشرعية الدولية، وتأسيس العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وسيادة واستقلال ووحدة الدول , وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتمسك الدولتان بالالتزام بنظام عالمي عادل يسوده القانون الدولي"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الملك سلمان "إن العلاقات السعودية الروسية وطيدة وتاريخية، فقد تجاوزت عامها الخامس والتسعين، وقد شهدت العلاقات قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، وتوّجت بزيارات عالية المستوى بين البلدين، أسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة في جميع المجالات".
وأكد الملك سلمان على أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.

وذكر العاهل السعودي أن "انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم".
(العربية)
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