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صاروخ سوري مضاد للطائرات ينفجر فوق شاطئ في حيفا.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
24-11-2021 | 04:05
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي السورية انفجر فوق شاطئ في حيفا.

 

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن أحد الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري عبر الأجواء الإسرائيلية انفجر فوق شاطئ في حيفا، مشيرة إلى أن الصاروخ أخطأ، ودخل إسرائيل وانفجر فوق البحر قبالة ساحل حيفا، وسقطت شظاياه في البحر ولم تسبب أي ضرر".

 

ولفتت القناة إلى أن "نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي تابع الصاروخ لكنه قرر عدم اعتراضه لأنه لم يعرض المدنيين في إسرائيل للخطر"، مشيرة إلى أن "الصاروخ من طراز "SA-5" له نظام تدمير ذاتي على ارتفاعات عالية".

 

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الأجواء اللبنانية، محاولة استهداف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص من الجهة الجنوبية الغربية.

 

فيما قال مصدر عسكري، إن العدوان الإسرائيلي على مدينة حمص السورية، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة.

 

وأضاف المصدر إن الهجوم الذي وقع فجر اليوم، أدى أيضا إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

 

المصدر: سبوتنيك
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