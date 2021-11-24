الصين: سنستخدم احتياط مخزوننا النفطي

أكّدت الصين اليوم أنها ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي بالتعاون مع دول أخرى لخفض أسعار الذهب الأسود.ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان قوله "إن الصين، نظراً إلى حاجاتها وظروفها الحالية، ستستخدم مخزونها الطبيعي من النفط الخام وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف الحفاظ على استقرار السوق".