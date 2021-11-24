عددهم 11 ألفا: فيديو "محرج" للجيش الإثيوبي.. أسرى بقبضة قوات "تيغراي"

قامت قوات إقليم تيغراي بنشر فيديو قالت إنه لـ"أسرى الجيش الإثيوبي"، الذين بلغ عددهم 11 ألفا، فيما تحدث المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان أن التقدم نحو دفع جميع أطراف الصراع الإثيوبي إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار.

وبحسب الفيديو الذي نشره عضو مكتب تيغراي للشؤون الخارجية كيندييا غيبريهوت عبر حسابه على "تويتر"، يظهر "أسرى قوات الجيش الإثيوبي لدى قوات "جبهة تيغراي".

ከ11,000 በላይ የአብይና የኢሳይያስ ሰራዊት ወታደሮች በትግራይ ምርኮኞች ማእከል ይገኛሉ:: ትላንት የእምባገነኖቹን .@AbiyAhmedAli #Ethiopia #Isaisafeworki #Eritrea ስርዓት በመቃወም ሰላሚዊ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን የአቋም መግለጫም አውጥተዋል:: ንስዕር pic.twitter.com/9elJ1w400r — Kindeya Gebrehiwot, PhD, Prof (@ProfKindeya) November 23, 2021

ويقول غيبريهوت إن عددهم 11 ألفا، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

والاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.

وقال آبي أحمد في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك": "لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك".

وشدد: "هزيمة إثيوبيا أمر لا يمكن تصوره"، داعيا الدول الإفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الإفريقية.